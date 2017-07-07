Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко призначив посла України при НАТО

П'ятниця, 7 липня 2017, 17:07

Президент Петро Порошенко призначив першого заступника глави МЗС Вадима Пристайка главою місії України при НАТО. 

Відповідний указ президента розміщений на сайті глави держави.

"Призначити Пристайка Вадима Володимировича главою місії України при НАТО", - йдеться в указі президента від 7 липня.

Вадим Пристайко - кадровий дипломат. На дипломатичній службі - з 1997 року.

Пристайко працював заступником директора департаменту НАТО,  заступником керівника місії посольства України в Сполучених Штатах Америки та надзвичайним і повноважним послом України в Канаді.

З 2014 року до сьогодні був заступником міністра закордонних справ України.

Як відомо, 29 травня 2015 року президент України Петро Порошенко звільнив Ігоря Долгова з посади голови місії при НАТО, яку він обіймав з червня 2010 року, у зв'язку з його призначенням заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Відтоді виконувачем обов'язків глави місії був Єгор Божок.

"Європейська правда"

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОміжнародні відносинидипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
НАТО
Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган
Члени НАТО погодилися витрачати на оборону від 2% ВВП – ЗМІ
НАТО готує виняток для оборонних витрат Люксембурга – ЗМІ
Останні новини
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Усі новини...
Реклама: