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ВККС проти обрання судді Іваненко в новий Верховний Суд

П'ятниця, 7 липня 2017, 17:09

Вища кваліфікаційна комісія суддів підтримала вето Громадської ради доброчесності на обрання судді Вищого адміністративного суду Яни Іваненко в новий Верховний Суд.

Таке рішення комісія прийняла в п'ятницю, передають Українські Новини.

Так, ВККС не змогла подолати вето ГРД - за подолання вето проголосували 9 членів ВККС з мінімально необхідних 11.

"ГРД наклала вето на обрання Іваненко суддею нового Верховного Суду, мотивуючи це тим, що її кар'єра безпосередньо пов'язана з протекцією колишнього глави Вищої ради юстиції, колишнього депутата Верховної Ради Валерія Євдокимова. Іваненко була його підлеглою в ВРЮ і помічницею в парламенті", - пише видання.

Також Іваненко народила дитину від Євдокимова, при цьому не перебуваючи в офіційних стосунках з ним.

Крім того, ОСД вважає, що Іваненко стала наймолодшим володарем звання "Заслужений юрист України" не по протекції Євдокимова, а завдяки своїм заслугам.

Як відомо, 6 червня ВККС почала розглядати 140 ветованих кандидатур з 354 претендентів в новий Верховний Суд.

Станом на 7 липня ВККС подолала 61 і підтримала 22 вето ради доброчесності.

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