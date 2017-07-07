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Суд відмовився скасовувати арешт і заставу для помічниці Полякова

П'ятниця, 7 липня 2017, 18:52

Апеляційний суд Києва залишив у силі тримання під вартою з альтернативою застави у 160 тис. грн для помічниці нардепа Максима Полякова Тетяни Любонько.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на інформацію, отриману в прес-службі суду в п'ятницю.

"Постанову слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 21 червня 2017 року - залишити без змін; апеляційні скарги сторони захисту в кримінальному провадженні щодо підозрюваної Т.Любонько - залишити без задоволення", - йдеться в рішенні колегії суддів.

Як повідомлялося, 21 червня Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення взяти під варту помічницю Полякова Тетяну Любонько з альтернативою застави у сумі 160 тис. грн. Пізніше Поляков заявив, що батьки жінки внесли за неї заставу.

19 червня детективи НАБУ затримали охоронця нардепа від БПП Борислава Розенблата під час отримання хабара. Згодом стало відомо, що у цій справі затримали 6 осіб: помічника нардепа Любонько, двох охоронців і трьох представників об’єднання "Депутатський контроль". Їм повідомили про підозру в отриманні 300 тисяч доларів хабара для передачі Бориславу Розенблату і Максиму Полякову.

7 липня на засіданні регламентного комітету Верховної Ради, де розглядають зняття депутатської недоторканності з Полякова, оприлюднили оперативні відео- і аудіозаписи, на яких через Любонько передають хабарі для Полякова.

Теми: Верховна Раданедоторканністьсудкримінал
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