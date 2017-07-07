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Втеча з колонії на Харківщині: В’язень каже, що задрімав у холодку

П'ятниця, 7 липня 2017, 20:44

20-річний засуджений втік з Первомайської виправної колонії №117.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, наразі відбувається перевірка законності дій адміністрації установи щодо нагляду за ув’язненими.

Згідно з інформацією, мешканець Сумської області відбував в держустанові покарання, призначене судом за крадіжку з проникненням, й утік під час виконання сільськогосподарських робіт.

"Відсутність засудженого на своєму робочому місці встановили близько 17 години 5 липня поточного року. Через 4 години чоловіка знайшли. Утікач переховувався у лісомузі поблизу установи виконання покарань", - повідомили у відомстві.

Чоловік розповів, що нікуди не тікав, а задрімав у холодку, втомившись від роботи.

Ув’язнений додав: коли побачив, що його шукають - злякався та заховався у кущах, однак пізніше передумав та вирішив повернутися.

Прокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні за фактом втечі з місця позбавлення волі  (ч. 1 ст. 393 КК України). Максимальна санкція статті передбачає 5 років позбавлення волі.

"На момент втечі засуджений уже відбув половину строку з 3 років позбавлення волі призначених судом", - повідомили у прокуратурі.

Українська правда

Теми: Харківпрокуратура
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