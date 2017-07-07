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Найголовніше за день

П'ятниця, 7 липня 2017, 22:56

Добірка найважливіших новин за 7 липня на Українській правді.

Про Розенблата. Регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканності з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата та направив цей висновок Верховній Раді.

Ще в комітеті показали фільм про масштабну корупцію Розенблата. Дивитись за посиланням.

Про ОБСЄ. Парламентська асамблея ОБСЄ у п'ятницю в Мінську прийняла резолюцію "Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України".

Про "Укргазвидобування". Служба безпеки України та Генпрокуратура знову прийшли з обшуками до компанії "Укругазвидобування".

Про США. Державний департамент США призначив колишнього посла країни у НАТО Курта Волкера спеціальним представником по Україні.

Про Шеремета. Комітет захисту журналістів констатує, що вбивство Павла Шеремета в Україні не розкрили, – і пропонує провести міжнародне розслідування.

Про обшуки ГПУ. У колишнього заступника глави адміністрації часів президентства Віктора Януковича, екс-глави Сумської облдержадміністрації Юрія Чмиря під час обшуків знайшли 1 мільйон 180 тисяч доларів замість задекларованих ним 572 тисяч доларів.

Про добу в АТО. Від початку доби бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗС України. Внаслідок цього четверо українських військових зазнали поранень та бойових травм.

Ще у центрі окупованого бойовиками Луганська, недалеко від площі Леніна, стався вибух.

Сепаратистські ЗМІ заявляють, що в результаті вибуху загинула "полковник народної міліції ЛНР", ще п'ятеро людей поранено.

Про "Миротворця". Поліція Києва розслідує кримінальне провадження щодо публікації інтернет-ресурсом "Миротворець" списків журналістів, нібито акредитованих на окупованих територіях Донбасу.

Про Нацгвардію. Президент Петро Порошенко підписав указ про проведення у серпні 2017 року призову громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії.

Теми: ЗМІ
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