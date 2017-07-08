В ході зіткнень в Гамбурзі постраждали майже 200 поліцейських
Субота, 8 липня 2017, 01:54
Зустрічі лідерів країн G20 в Гамбурзі проходять на тлі акцій протесту, які переросли у зіткнення поліції з лівими екстремістами з так званого "Чорного блоку".
Про це пише DW.com.
За останніми даними, в ході зіткнень з екстремістами поранення отримали 197 співробітників поліції. Відомостей про кількість постраждалих серед агресивно налаштованих протестувальників і мирних громадян немає.
Поліція повідомляла про напади екстремістів, озброєних металевими предметами та стріляючих в поліцейських з рогаток вулиці Шультерблатт в районі Штерншанце. Один з поліцейських отримав перелом гомілки.
В ході заворушень затримано в цілому 102 людини.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель засудила насильницькі протести під час саміту "Великої двадцятки" у Гамбурзі.