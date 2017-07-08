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В ході зіткнень в Гамбурзі постраждали майже 200 поліцейських

Субота, 8 липня 2017, 01:54

Зустрічі лідерів країн G20 в Гамбурзі проходять на тлі акцій протесту, які переросли у зіткнення поліції з лівими екстремістами з так званого "Чорного блоку".

Про це пише DW.com.

За останніми даними, в ході зіткнень з екстремістами поранення отримали 197 співробітників поліції. Відомостей про кількість постраждалих серед агресивно налаштованих протестувальників і мирних громадян немає.

Поліція повідомляла про напади екстремістів, озброєних металевими предметами та стріляючих в поліцейських з рогаток вулиці Шультерблатт в районі Штерншанце. Один з поліцейських отримав перелом гомілки.

В ході заворушень затримано в цілому 102 людини.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель засудила насильницькі протести під час саміту "Великої двадцятки" у Гамбурзі.

Теми: Німеччина
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