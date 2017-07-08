Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАЗК призначило координатора Стамбульського плану боротьби з корупцією

Субота, 8 липня 2017, 03:26

Національне агентство з питань запобігання корупції призначило керівника апарату НАЗК Ігоря Ткаченка координатором з питань реалізації Стамбульського плану дій щодо боротьби з корупцією Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії ОЕСР.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"На національного координатора покладено обов’язки вживати заходів щодо координації роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної з реалізацією Стамбульського плану дій, та отримувати в установленому порядку від них відповідну інформацію, проводити моніторинг реалізації Стамбульського плану дій, налагоджувати співробітництво з національними органами країн – членів Стамбульського плану дій тощо", - йдеться у повідомленні.

Проект відповідного розпорядження буде направлено до Кабінету міністрів України, поінформували у НАЗК.

Як відомо, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" НАЗК забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики, а також координує виконання міжнародних зобов’язань у сфері формування та реалізації антикорупційної політики.

Україна є учасницею Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку, яким передбачено визначення Урядами країн-учасниць національних координаторів, які представлятимуть країну в міжнародних контактах, пов’язаних з його виконанням.

Теми: НАЗК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
НАЗК
Глава НАЗК заявив, що має ефективні "ліки" проти корупції
НАЗК: Одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн
НАЗК три місяці вивчатиме спосіб життя військкомів  
Останні новини
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Усі новини...
Реклама: