Експерт розказала про мову тіла Трампа і Путіна під час зустрічі

Президент США Дональд Трамп виявив домінантну поведінку, а президент РФ Володимир Путін помітно нервував під час зустрічі на саміті G20.

Про це розказала експерт з мови тіла Мері Сівіело, повідомляє BBC.

Експерт зазначила, що Трамп надає велике значення рукостисканню. Тож вона звернула увагу на перше рукостискання президентів, під час якого не було виявлено ознак домінування будь-кого з них. Але одразу після цього Трамп іншою рукою взяв Путіна під лікоть, а це жест особи, що домінує.

"Якщо ви зустрічаєте когось, хто вас трохи лякає, або того, з ким ви почуваєтесь невпевнено, ви ніколи не виявите додаткову реакцію, або не торкнетеся руки знизу", - пояснює експерт.

Але Трамп повторив цей жест знову, коли вони стояли поруч, а потім поплескав Путіна по спині, знову виявивши домінуючу позицію.

Сівіело прокоментувала також, у яких позах президенти сиділи у своїх кріслах під час розмови. Трамп, за її словами, почувався значно комфортніше ніж Путін.

Російський президент значно нижчий зростом за Трампа і виглядає меншим у кріслі, тож він, схоже, намагався компенсувати це, широко розставивши руки на підлокітники крісла. Натомість, президент США нахилився вперед, поставивши лікті на коліна, що також є жестом впевненої в собі особи.

Крім того, на відміну від спокійних рухів Трампа, експерт зазначила, що Путін займав свої руки. Він крутив то один палець, то інший, виявляючи невпевненість і нервовість.

Коли Трамп говорив, звертаючись до публіки, він не уникав зорового контакту, так само як і коли звертався до російського колеги. У свою чергу Путін взагалі не йшов на зоровий контакт, дивлячись вниз майже весь час, а також зиркаючи вгору.

"Це створює враження, що він скоріше не дуже хоче бути тут, можливо нервується, або вважає те, що відбувається марним і не може дочекатися, щоб забратися звідти", - пояснила експерт.

