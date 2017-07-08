Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лідери G20 прийняли заяву про протидію тероризму

Субота, 8 липня 2017, 06:58

Лідери країни G20 на саміті в Гамбурзі прийняли заяву щодо протидії тероризму.

Відповідний документ опублікований на сайті Єврокомісії.

"Ми, лідери G20, рішуче засуджуємо всі терористичні атаки в усьому світі і єдині і тверді в боротьбі з тероризмом і його фінансуванням", - йдеться в заяві.

Учасники саміту домовилися, дотримуватися міжнародних зобов'язань і розширювати співпрацю. Зокрема мова йде про Глобальну контртерористичну стратегію ООН та обмін даними між розвідувальними та правоохоронними органами країн, у тому числі Інтерпол.

Окремо в заяві наголошується на необхідності боротьби з фінансуванням тероризму.

"Ми підкреслюємо нашу рішучість зробити міжнародну фінансову систему повністю ворожої до фінансування тероризму та зобов'язуємося поглиблювати міжнародне співробітництво та обмін інформацією, разом із роботою з приватним сектором, який грає критичну роль в глобальних зусиллях у боротьбі з фінансуванням тероризму", - йдеться в прийнятому документі.

Лідери G20 закликали до посилення заходів у боротьбі з фінансуванням терористичних організацій, зокрема, ІДІЛ, Аль-Каїди і їх афілійованих осіб.

Крім того, підписанти домовилися вживати заходів для боротьби з використанням Інтернету і соціальних мереж в терористичних цілях, таких як пропаганда, фінансування і планування терористичних актів, підбурювання до тероризму, радикалізація і вербування.

При цьому в документі підкреслюється, що всі заходи мають вживатися при повному дотриманні прав людини.

"Українська правда" у Threads

Теми: тероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
тероризм
У Німеччині арештували українку, підозрювану в членстві в ІДІЛ
Саміт НАТО затвердить три регіональні плани оборони для протидії РФ і тероризму
В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України
Останні новини
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Усі новини...
Реклама: