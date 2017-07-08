Лідери G20 прийняли заяву про протидію тероризму

Лідери країни G20 на саміті в Гамбурзі прийняли заяву щодо протидії тероризму.

Відповідний документ опублікований на сайті Єврокомісії.

"Ми, лідери G20, рішуче засуджуємо всі терористичні атаки в усьому світі і єдині і тверді в боротьбі з тероризмом і його фінансуванням", - йдеться в заяві.

Учасники саміту домовилися, дотримуватися міжнародних зобов'язань і розширювати співпрацю. Зокрема мова йде про Глобальну контртерористичну стратегію ООН та обмін даними між розвідувальними та правоохоронними органами країн, у тому числі Інтерпол.

Окремо в заяві наголошується на необхідності боротьби з фінансуванням тероризму.

"Ми підкреслюємо нашу рішучість зробити міжнародну фінансову систему повністю ворожої до фінансування тероризму та зобов'язуємося поглиблювати міжнародне співробітництво та обмін інформацією, разом із роботою з приватним сектором, який грає критичну роль в глобальних зусиллях у боротьбі з фінансуванням тероризму", - йдеться в прийнятому документі.

Лідери G20 закликали до посилення заходів у боротьбі з фінансуванням терористичних організацій, зокрема, ІДІЛ, Аль-Каїди і їх афілійованих осіб.

Крім того, підписанти домовилися вживати заходів для боротьби з використанням Інтернету і соціальних мереж в терористичних цілях, таких як пропаганда, фінансування і планування терористичних актів, підбурювання до тероризму, радикалізація і вербування.

При цьому в документі підкреслюється, що всі заходи мають вживатися при повному дотриманні прав людини.