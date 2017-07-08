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НАБУ закликає ВР зняти недоторканність із Полякова та інших

Субота, 8 липня 2017, 09:19

НАБУ закликає народних депутатів "розірвати кругову поруку в парламенті" та підтримати подання на зняття недоторканності, затримання і арешт депутатів, чию причетність до корупції встановили НАБУ і САП.

Про це йдеться в заяві НАБУ, оприлюдненій на сайті агентства.

Там констатували, що Комітет з питань регламенту та забезпечення роботи Верховної Ради підтримав лише подання щодо депутата від фракції БПП Борислава Розенблата.

"Як не дивно, подання відносно його колеги по одному з епізодів "бурштинової справи" Максима Полякова, підготовлені на підставі тих самих матеріалів та доказів, комітет, більшість членів якого, як і Поляков, належать до фракції Народного фронту, порахував невмотивованими. На думку Національного антикорупціоного бюро, подібні рішення виглядають суперечливими і тенденційними", - йдеться в заяві.

Водночас у НАБУ підкреслили, що останнє слово, як щодо нардепа Розенблата, так і щодо двох інших його колег з фракції НФ, яких комітет "захистив", - лишається за парламентом.

В агентстві закликали парламент простою більшістю голосів підтримати "позбавлення нечистих на руку колег недоторканності".

"Ще раз наголошуємо: уся доказова база, здобута детективами НАБУ у законний спосіб під процесуальним керівництвом прокурорів САП, є цілком достатньою для прийняття рішення про зняття з парламентарів депутатської недоторканності", - додали в НАБУ.

Як повідомлялося, 7 липня регламентний комітет ВР підтримав подання Генеральної прокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата фракції БПП Борислава Розенблата.

21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів – Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова. 29 червня він вніс аналогічне подання щодо народного депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

Подання стосовно перших п'яти народних обранців регламентний комітет вирішив розглядав на засіданнях 3-7 липня.

Комітет не підтримав подання на притягнення до кримінальної відповідальності на Дейдея, Лозового, Довгого та Полякова.

Українська правда

Теми: НАБУВерховна Раданедоторканність
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