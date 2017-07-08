Прикордонники: росіяни створюють черги на адмінмежі з Кримом

Російські служби в Криму створили у суботу на адмінмежі з анексованим Росією півостровом черги автівок, які їдуть до Криму з материкової України та у зворотному напрямку.

Про це розповіла Укрінформу помічник начальника Бердянського прикордонного загону - начальник прес-служби Неля Доценко.

"У суботу на українському контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" утворилася велика черга транспортних засобів, які направляються з материкової України на територію тимчасово окупованого Криму. Станом на 6.00 у цій черзі було близько 150 машин. На 9.00 черга дещо зменшилась - понад 120 автівок, і станом на 10.30 їх кількість залишалася практично такою ж", - сказзала вона.

Крім того, Доценко додала, що цього разу російські служби на своєму пункті пропуску навпроти КПВВ "Чонгар" також створили чергу з автомобілів, які їдуть з окупованого півострова на материкову Україну.

"Адже протягом останнього часу повільний пропуск окупантами автівок був лише в один бік - з материкової України на анексований півострів", - розповіла вона.

За словами Доценко, у п'ятницю російські служби пропускали десь в середньому 7 автівок за годину, а зараз - близько 4 автівок.

Як зазначила помічник начальника Бердянського прикордонного загону, суттєве сповільнення російськими службами пропуску транспорту в Крим спостерігається переважно у вихідні та святкові дні.

Доценко також повідомила, що черги автівок на виїзд з материкової України до Криму також є в суботу і на двох інших КПВВ - "Чаплинка" і "Каланчак". Перед КПВВ "Каланчак" на в'їзд до Криму очікують близько 20 транспортних засобів, а перед контрольним пунктом "Чаплинка" - близько 10 машин.

Що ж до пішоходів, які направляються з материкової України у Крим, то черг пішоходів на всіх трьох КПВВ наразі немає.