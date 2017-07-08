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У Мукачеві по вітрині магазину стріляли з гранатомета

Субота, 8 липня 2017, 12:56

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження вітрини в одному із магазинів Мукачева, по якій стріляли з гранатомета.

Як повідомляє поліція Закарпатської області, 8 липня о 3:20 в поліцію Мукачева надійшло повідомлення від  працівника приватної фірми, який повідомив про те, що чув два постріли.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідомі вистрілили з гранатомета у приміщення місцевого магазину на вулиці Томаша Масарика.

 
Всі фото поліції Закарпаття

В результаті пошкоджено вітрину магазину та деякий товар, ніхто не постраждав.

 

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна шляхом вибуху.

"Українська правда" у Threads

Теми: Закарпаття
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