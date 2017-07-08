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Вибух у Києві: мешканців будинку забезпечать тимчасовим житлом

Субота, 8 липня 2017, 17:11

Мешканців будинку в Голосіївському районі, де у суботу стався вибух газу, забезпечать тимчасовим житлом.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Геннадій Пліс, повідомляє прес-служба КМДА.

"Усі, кому необхідне тимчасове житло, будуть забезпечені ним через КМДА", – підкреслив Пліс.

За його даними, наразі мова йде про 15 квартир, у яких проживає 70 жителів.

Він також повідомив, що під завалами на місці вибуху тривають пошуки ще однієї людини.

Крім того, Пліс уточнив, що загибла – 44-річна О.Гурова, в неї лишилося двоє дітей.

Разом з тим, прем'єр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook запевнив, що з боку держави буде зроблено все необхідне для допомоги постраждалим в результаті вибуху.

"Я постійно отримую інформацію від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і керівника ДСНС Миколи Чечьоткіна. З боку держави робимо все належне, щоб допомогти тим, хто постраждав в результаті вибуху", - написав прем'єр.

Як повідомлялося, у суботу близько 13:30 в буднику за адресою проспект Голосіївський, 70 стався вибух. За даними ДСНС, в результаті вибуху загинула жінка, ще 6 осіб постраждали.

Українська правда

Теми: Київнадзвичайна подія
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