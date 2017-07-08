Штаб: У суботу бойовики стріляли 11 разів

У суботу бойовики 11 разів обстрілювали підрозділи ЗСУ, втрат серед бійців сил АТО внаслідок обстрілів не було.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 8 липня.

На приморському напрямку зафіксовано 5 збройних провокацій з боку бойовиків, 4 з них здійснили в районі Широкиного з використанням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На околицях Мар'їнки бойовики стріляли з мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Донецька бойовики вели вогонь по силах АТО біля Зайцевого, Пісків та у передмісті Авдіївки, застосовуючи піхотне озброєння та великокаліберні кулемети та БМП.

На Луганському напрямку в районі Бахмутської траси бойовики стріляли поблизу Кримського з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.