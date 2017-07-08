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G20: Білборд з портретами українських патріотів зник після зустрічі Трампа і Путіна

Субота, 8 липня 2017, 19:31
G20: Білборд з портретами українських патріотів зник після зустрічі Трампа і Путіна
Lisa Piesek

У Гамбурзі біля місця проведення саміту G20 прибрали білборд з портретами українських військових, волонтерів, медиків та інших патріотів, які протистоять російській агресії. 

Як повідомили в Українському кризовому медіа-центрі, який став ініціатором розміщення борду у місці, де зупиняються офіційні делегації G20 та входом до Арени, уже ввечері 7 липня зображення не було. 

"Наразі достеменно не відома причина, з якої прибрали наш білборд. Про його відсутність нам повідомили після закінчення довгоочікуваної зустрічі президентів Трампа та Путіна", - зазначив автор проекту та співзасновник УКМЦ Геннадій Курочка. 

"Важко, неймовірно важко дивитися в очі нашим бійцям в волонтерам", - додав він. 

У коментарі УП Курочка повідомив, що договір на розміщення білборду у визначеному місці було укладено з рекламною агенцією Ströer, термін його дії - до 10 липня.

"Телефонували їм... Дізнатися, чому плакат зник, наразі не можемо: субота - вихідний день і трубку вони не беруть. Поліція теж нічого не знає", - зазначив він.

На його думку, вказівку прибрати білборд дали організатори саміту. 

"Побачити реакцію політиків та делегацій, які прибували на саміт, ми не могли - зображення було розміщено там, куди пресу не пускали. Реакція є, тому що борд зник", - додав Курочка. 

Плакат з фотографіями бійців та волонтерів було розміщено біля входу до Арени, де проходив саміт G20
Білборд з фотографіями бійців та волонтерів було розміщено біля входу до Арени, де проходив саміт G20
 
 
Місце розташування борда біля арени саміту G20 
Але розміщений до 10 липня плакат зник напередодні зустрічі Трампа і Путіна.
Але розміщений до 10 липня білборд зник напередодні зустрічі Трампа і Путіна.
Фото з FB Lisa Piesek

Він додав, що автори проекту планують висувати претензії до рекламної агенції та з'ясовувати причини, чому борд було знято до завершення дії договору. 

Як відомо, білборд  "Look closely at their faces" ("Уважно подивіться на ці обличчя") було встановлено у Гамбурзі 5 липня. 

Саміт "Великої двадцятки" відбувався у Гамбурзі 7-8 липня.  Зустріч Путіна і Трампа відбулася ввечері 7 липня і тривала понад дві години.

Наталія Нечай, УП

Теми: Мінські угодиРосіяАТО
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