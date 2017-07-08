Коломойський про "втечу" екс-топ-менеджерів Приватбанка: Ніхто ховатися не збирається

Про це в коментарі Українській правді заявив колишній співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Частина колишніх менеджерів - в Україні, частина - у відпустках за межами країни. Ніхто ховатися не збирається", - заявив він.

Як відомо, раніше у "Дзеркалі тижня" з'явилася інформація про те, що 11 фігурантів "приватівської" справи оголошені у міжнародний розшук, а екс-топ-менеджери банку і члени його кредитного комітету давно виїхали з України.

Генпрокуратура відкрила кримінальні справи за ст. 218 і 220, в зв'язку з доведенням банку до неплатоспроможності.

Йдеться про кредити 36 компаніям на 133 млрд грн, які були видані у жовтні-листопаді 2016 року і за рахунок яких було погашено кредити 193 інших позичальників банку, більше половини яких мали ставку 12-12,5% річних з прив'язкою до курсу долара і реальні застави.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ, НАБУ і САП розслідують кілька справ, пов'язаних із Приватбанком.

6 липня НАБУ провело обшуки у головному офісі Приватбанку у Дніпрі.

За даними НАБУ, дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами Нацбанку, а також розтрати коштів Приватбанку в особливо великому розмірі, вчиненої менеджментом та власниками істотної участі вказаної банківської установи (ч.2 ст.364, ч.5 ст.191КК України), внаслідок чого держава понесла збитки в розмірі докапіталізації Банку в сумі 116,8 млрд. грн.

У Приватбанку в свою чергу заявили, що в головному офісі розпочато спільну роботу відповідних підрозділів банку та детективів НАБУ щодо ретельного аналізу "токсичного портфеля" кредитів попередніх власників банку.

21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у державну власність.

У червні 2017 року Коломойський подав до суду низку позовів, спрямованих проти Кабміну НБУ і Приватбанку.

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Українська правда