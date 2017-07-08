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У шахті на Донеччині загинула людина, ще одна постраждала

Субота, 8 липня 2017, 22:11

Під час робіт на шахті "Росія "ДП "Селидіввугілля" (Донецька обл.) одна людина загинула, ще одна постраждала.

Про це ввечері 8 липня повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. 

"Сьогодні на ш." Росія "ДП" Селидіввугілля" стався груповий нещасний випадок:  один кріпильник загинув, одного травмовано, двоє змогли залишити місце аварії", - повідомив він. 

Волинець також зазначив, що роботи, які  здійснювалися у шахті, велися з порушенням. 

"Паспортів на такі роботи не було, що є порушення виробничого процесу", - зазначив Волинець. 

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: шахтижертви
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