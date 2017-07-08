У шахті на Донеччині загинула людина, ще одна постраждала
Субота, 8 липня 2017, 22:11
Під час робіт на шахті "Росія "ДП "Селидіввугілля" (Донецька обл.) одна людина загинула, ще одна постраждала.
Про це ввечері 8 липня повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
"Сьогодні на ш." Росія "ДП" Селидіввугілля" стався груповий нещасний випадок: один кріпильник загинув, одного травмовано, двоє змогли залишити місце аварії", - повідомив він.
Волинець також зазначив, що роботи, які здійснювалися у шахті, велися з порушенням.
"Паспортів на такі роботи не було, що є порушення виробничого процесу", - зазначив Волинець.