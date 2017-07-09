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За минулий місяць Турчинов заробив понад 50 тис гривень

Неділя, 9 липня 2017, 01:50

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова за червень склала 52 200 гривень. Його заступники отримали від 50 240 до 68 950 гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату РНБО на запит "Українських Новин".

"Заробітна плата за червень 2017 року секретаря РНБО Турчинова О. В. склала 52 200 гривень", - сказано в ньому.

Зокрема, посадовий оклад Турчинова, як і надбавка за інтенсивність праці, склали по 18 тис. гривень, надбавка за вислугу років - 9 тис. гривень, а надбавки за роботу в умовах режимних обмежень і як експерту з питань таємниць - по 3,6 тис. гривень.

При цьому зарплата першого заступника секретаря РНБО Михайла Коваля за червень становила 68 950 гривень, з яких 24 тис. гривень - премія.

У той же час зарплата ще одного першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за червень склала 50 240 гривень, з яких 24 тис. гривень - премія, а 4 784 гривні - на відрядження.

У свою чергу зарплата заступника секретаря РНБО Олександра Литвиненка за червень склала 66 тис. гривень, з яких 22,5 тис. гривень - премія.

Теми: Турчиновзарплати
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