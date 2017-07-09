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США виділять чотирьом країнам більше $600 млн допомоги

Неділя, 9 липня 2017, 02:27

Сполучені Штати Америки оголосили про надання допомоги Ємену, Сомалі, Південному Судану і Нігерії на суму понад $630 млн.

Рішення про це було оголошено після участі президента Дональда Трампа в саміті G20 в Гамбурзі, передає "Радіо Свобода".

Хоча Сполучені Штати є найбільшим гуманітарним донором у світі, запропоновані Трампом скорочення іноземної допомоги - більш ніж на 30 відсотків - викликали стурбованість серед лідерів країн.

Загальна гуманітарна допомога США чотирьом країнам, де, за оцінками ООН, понад 30 млн людей потребують термінової продовольчої допомоги, в даний час складає більше $1,8 мільярда в цьому фінансовому році.

Десятки мільйонів людей в Ємені, Сомалі, Південному Судані та Нігерії стикаються з голодом в умовах конфліктів.

Теми: США
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