Меркель заявила про великі розбіжності з Ердоганом

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про збереження незгоди з позицією президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з низки питань за підсумками двосторонніх переговорів в рамках G20.

Про це вона сказала в ході прес-конференції в Гамбурзі, передає "Інтерфакс-Україна".

За підсумками зустрічі з Ердоганом Меркель зазначила, що ФРН "поважає зусилля Туреччини в тому, що стосується прийому біженців", змушених тікати з Сирії через громадянську війну.

У той же час, вона заявила, що між двома країнами залишаються глибокі розбіжності з низки питань, включаючи арешти в Туреччині після невдалої спроби державного перевороту влітку минулого року.