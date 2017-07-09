Меркель заявила про великі розбіжності з Ердоганом
Неділя, 9 липня 2017, 06:06
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про збереження незгоди з позицією президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з низки питань за підсумками двосторонніх переговорів в рамках G20.
Про це вона сказала в ході прес-конференції в Гамбурзі, передає "Інтерфакс-Україна".
За підсумками зустрічі з Ердоганом Меркель зазначила, що ФРН "поважає зусилля Туреччини в тому, що стосується прийому біженців", змушених тікати з Сирії через громадянську війну.
У той же час, вона заявила, що між двома країнами залишаються глибокі розбіжності з низки питань, включаючи арешти в Туреччині після невдалої спроби державного перевороту влітку минулого року.