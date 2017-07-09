Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію на підтримку України

Неділя, 9 липня 2017, 12:56
ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію на підтримку України

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила запропоновану українською делегацією резолюцію "Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України"

Про це повідомляє "Інтерфакс-Захід".

У резолюції "Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України ПА ОБСЄ заявляє про свою "повну повагу суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності України в межах її визнаних міжнародним співтовариством кордонів, які включають Автономну Республіку Крим та місто Севастополь".

Також у документі ПА ОБСЄ заявляє про "засудження тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією і гібридної агресії Росії проти України на Донбасі".

Крім того, в резолюції ПА ОБСЄ "настійно закликає Російську Федерацію припинити спонсорування терористичної діяльності в Україні за допомогою припливу бойовиків, коштів і зброї через непідконтрольну уряду ділянку українсько-російського державного кордону і перестати надавати будь-яку підтримку незаконним збройним формуванням в окремих районах Донецької і Луганської областей України, які вчиняють терористичні акти в Україні".

У документі також міститься заклик до РФ "забезпечити виведення своїх збройних формувань, військової техніки та найманців з території окремих районів Донецької та Луганської областей України під наглядом ОБСЄ, а також роззброєння всіх незаконних збройних формувань".

Ця резолюція увійде в підсумкову Мінську декларацію.

РФ виступила категорично проти ухвалення резолюції, однак документ був прийнятий.

Тоді керівник російської делегації віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой запропонував проголосувати в цілому проти ухвалення Мінської декларації. Більшістю голосів його пропозицію було відхилено.

Теми: ОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Усі новини...
Реклама: