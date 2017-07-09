Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В центрі Києва посилили заходи безпеки

Неділя, 9 липня 2017, 13:17

У зв'язку з візитами іноземних делегацій 9 та 10 липня в урядовому кварталі столиці посилено заходи безпеки.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, порядок у центрі міста забезпечують близько 500 поліцейських та бійців Нацгвардії.

Нести службу у посиленому режимі правоохоронці будуть до завершення всіх запланованих заходів.

Раніше "Українська правда" повідомляла, що в центрі Києва біля деяких посольств іноземних держав стоять автобуси з силовиками.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив УП, що охорону ряду місць та будівель у Києві посилено у зв'язку з приїздом у неділю та в понеділок держсекретаря США Рекса Тіллерсона, генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Українська правда

Теми: Київполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Київ
Не тільки тризуб: монумент "Батьківщина-мати" у Києві хочуть перейменувати
Вибух у Шевченківському суді: правоохоронців підозрюють у недбалості й порушенні правил
Путін заявив, що РФ вивела армію з-під Києва, бо її "просили"
Останні новини
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Усі новини...
Реклама: