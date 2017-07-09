В центрі Києва посилили заходи безпеки

У зв'язку з візитами іноземних делегацій 9 та 10 липня в урядовому кварталі столиці посилено заходи безпеки.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, порядок у центрі міста забезпечують близько 500 поліцейських та бійців Нацгвардії.

Нести службу у посиленому режимі правоохоронці будуть до завершення всіх запланованих заходів.

Раніше "Українська правда" повідомляла, що в центрі Києва біля деяких посольств іноземних держав стоять автобуси з силовиками.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив УП, що охорону ряду місць та будівель у Києві посилено у зв'язку з приїздом у неділю та в понеділок держсекретаря США Рекса Тіллерсона, генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Українська правда