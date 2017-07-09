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Тіллерсон поговорив з українськими реформаторами про корупцію

Неділя, 9 липня 2017, 14:16

Держсекретар США Рекс Тіллерсон зустрівся з представниками громадянського суспільства.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат Мустафа Найєм, який був присутній на зустрічі.

Він повідомив, що з боку України в ній брали участь чотири представники з тем енергетики, реформи правоохоронних органів, боротьби з корупцією, економіки та інвестицій.

Зокрема, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк і керуючий партнер Horizon Capital Олена Кошарна.

"Все спікери від України говорили про важливість допомоги з боку США в реформах, але вказували на необхідність більш жорстких вимог до українського уряду і президенту країни по конкретним реформах, в конкретних сферах", - додав Найєм.

За його словами, абсолютно кожна тема закінчувалася репліками і питаннями про боротьбу з корупцією: хто за цим стоїть, чому не вдалося усунути, в чому проблема - в людях чи законах і хто цьому чинить опір.

З представниками громадянського суспільства Тіллерсон зустрівся до зустрічі з президентом Петром Порошенком.

Як повідомлялося, в поширеній 6 липня заяві офіційного представника Державного департаменту США Гетер Науерт йшлося, що Тіллерсон у Києві "зустрінеться з президентом Порошенком та молодими реформаторами з уряду та громадянського суспільства".

Українська правда

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Теми: СШАкорупціяНайєм
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