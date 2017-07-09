Порошенко: Розраховуємо на допомогу США у "нормандському форматі"

Україна розраховує на допомогу американських партнерів у рамках врегулювання ситуації на сході України.

Про це 9 липня заявив президент Петро Порошенко на брифінгу після зустрічі з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.



"Найбільше ми хочемо миру в Україні. Ми твердо дотримуємося взятих на себе зобов'язань щодо Мінського процесу, розраховуємо на допомогу наших партнерів – США - в "нормандському форматі" і розраховуємо на тверезе розуміння цієї ситуації в Росії", - зазначив Порошенко.

За його словами, Україна розраховує на активну роль США у цьому переговорному процесі.

"Ми упевнені, що Росія має продемонструвати свою добру волю до мирного врегулювання на Донбасі і припинить вбивства, війну, гібридні атаки, не лише на сході України, не лише в Криму, а й покращить ситуацію з кіберзлочинністю та зупинить пропагандистську, торгівельну, енергетичну і інші типи воєн, які є складовою російської гібридної війни", - заявив Порошенко.

"На жаль маю констатувати, що ми поки що не відчули змін в російській поведінці", - додав президент, звертаючись до держсекретаря США.

За словами Порошенка, Москві "варто пристати на логіку, якої дотримуються усі інші учасники "нормандського формату".

"Українських військ немає на російській території, Київ не розпочинав цю війну, її задумали і розпочали у Москві... Саме у Москві зберігаються ключі від мирного врегулювання", - заявив президент.

Порошенко також констатував перехід двосторонніх відносин між США і Україною у практичну площину.



"Приємно зазначити, що від першого контакту на найвищому рівні ми дуже швидко перейшли до практичної роботи - швидко, скоординовано, практично", - заявив президент.

Українська правда, Інтерфакс-Україна