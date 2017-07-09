Порошенко: Крим є постійно у порядку денному США

Президент Петро Порошенко та держсекретар США Рекс Тіллерсон під час зустрічі у Києві 9 липня обговорили питання Криму.

Про це Порошенко повідомив на спільному брифінгу після зустрічі.

"Сьогодні у порядку денному було і питання Криму. ... І наші американські партнери, держсекретар США запевнили мене, що Крим є постійно у порядку денному і питання забезпечення територіальної цілісності та припинення незаконої анексії Криму є твердою умовою для зняття санкцій з РФ", - зазначив Порошенко.

Він додав, що питання санкцій щодо РФ також було обговорено.

"Ми отримали запевнення, що поки не буде виконано "Мінськ" і не буде звільнено українську територію, про зняття санкцій не йтиметься", - додав президент.

Українська правда