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Порошенко: Крим є постійно у порядку денному США

Неділя, 9 липня 2017, 16:06

Президент Петро Порошенко та держсекретар США Рекс Тіллерсон під час зустрічі у Києві 9 липня обговорили питання Криму.

Про це Порошенко повідомив на спільному брифінгу після зустрічі. 

"Сьогодні у порядку денному було і питання Криму. ... І наші американські партнери, держсекретар США  запевнили мене, що Крим є постійно у порядку денному і питання забезпечення територіальної цілісності та припинення незаконої анексії Криму є твердою умовою для зняття санкцій з РФ", - зазначив Порошенко. 

Він додав, що питання санкцій щодо РФ також було обговорено. 

"Ми отримали запевнення, що поки не буде виконано "Мінськ" і не буде звільнено українську територію, про зняття санкцій не йтиметься", - додав президент. 

Українська правда 

Теми: КримСШАанексія
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