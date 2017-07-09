Неділя в АТО: 10 обстрілів, без втрат

Протягом 9 липня у зоні проведення АТО бойовики 10 разів застосовували зброю, у т.ч. "заборонені" міномети, втрат серед сил АТО не було.

Про це ввечері у неділю повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На Приморському напрямку бойовики вели обстріли поблизу Павлополя та Широкиного, застосовували гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та озброєння БМП.