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Холодницький: Подання на ще одного нардепа внесуть наступного тижня

Неділя, 9 липня 2017, 23:52

Подання на ще одного народного депутата може бути внесено на розгляд регламентного комітетму ВР наступного тижня. 

Про це в інтерв'ю "ТСН.Тиждень" в ефірі "1+1" ввечері 9 липня заявив глава САП Назар Холодницький. 

"В мене на столі лежить ще одне подання на ще одного нардепа, по корупційному злочину. Думаю, до кінця наступного тижня ми його внесемо, принаймні в регламентний комітет", - зазначив  він. 

"Свою роботу на цих 5 поданнях ми не завершили, процес триває", - додав Холодницький. 

Також він висловив припущення, що один з нардепів "не дочекається розгляду на засіданні Верховної Ради і втече". 

"Я не можу гарантувати, що усі 5 народних депутатів, подання на яких вже розглянуті, дочекаються... або принаймні прийдуть у зал і приймуть те рішення, яке ухвалить зал (ВР). У мене гарантій немає, але як прокурор я нічого зробити не можу", - зазначив глава САП.

Генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.  

29 червня Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Оппоблоку" Михайла Добкіна.

Протягом 3-7 липня регламентний комітет розглянув  подання ГПУ щодо 5 нардепів, і підтримав подання на зняття недоторканності лише щодо Борислава Розенблата

Генпрокурор Юрій Луценко 9 липня заявив, що у разі відхилення подань на розгляді ВР, після "канікул" ГПУ знову подасть подання до регламентного комітету парламента. 

Більше про подання на нардепів читайте  у матерілалі "За що ГПУ хоче позбавити недоторканості п’ятьох депутатів. ДОКУМЕНТИ".

Українська правда 

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Теми: ХолодницькийнедоторканністьВерховна Рада
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