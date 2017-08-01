Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Віце-президент США пообіцяв країнам Балтії посилити підтримку

Вівторок, 1 серпня 2017, 02:12

США планують розширити партнерство і посилити підтримку обороноздатності Литви, Латвії та Естонії.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс в ході візиту до Естонії, пише DW.com.

"У Дональда Трампа є одне просте послання для країн Балтії. Воно звучить так: "Ми стоїмо за вами", - сказав Пенс.

Сполучені Штати - на стороні "людей і націй" країн Балтії, додав він, підкресливши, що США планують розширити партнерство і посилити підтримку обороноздатності Литви, Латвії та Естонії.

Віце-президент США, який зустрічався з керівниками трьох країн Балтії, зазначив, що Вашингтон, як і раніше, має намір здыйснювати внесок в забезпечення безпеки своїх союзників і всіх "волелюбних країн".

Обсяг підтримки цих країн з боку США ніяк не зменшиться через дії Москви щодо висилки сотень американських дипломатів і співробітників дипломатичних відомств, підкреслив Пенс.

Як повідомлялося, Пенс повідомив, що Трамп дуже скоро підпише закон, який зміцнить і кодифікує санкції Сполучених Штатів проти Росії, додавши, що США готові скасувати їх, якщо Росія відмовиться від дій, які призвели до запровадження обмежень.

Раніше, 30 липня, президент Росії Володимир Путін заявив, що у відповідь на нові американські санкції 755 співробітників дипломатичних відомств США повинні припинити свою діяльність в Росії.

Теми: ЕстоніяЛитваЛатвіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Естонія
Глава розвідки Естонії: Україна близька до великого успіху на фронті
Прем’єрка Естонії про рішення НАТО: Це стільки, скільки ми зараз можемо запропонувати Україні
Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії
Останні новини
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Усі новини...
Реклама: