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Пенс: США підтримують Грузію в боротьбі за свободу

Вівторок, 1 серпня 2017, 07:58

Віце-президент США Майк Пенс на офіційній вечері в Тбілісі 31 липня передав Грузії слова підтримки з боку президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Кавказька нація століттями бореться за свободу, як це роблять і Сполучені Штати, наголосив Пенс. Він вказав, що США сподіваються, що Грузія стає сильною країною.

Віце-президента США вітали тисячі людей, коли він прибув до Тбілісі. 1 серпня Майк Пенс зустрінеться з президентом Ґіорґі Марґвелашвілі, прем’єр-міністром Ґіорґі Квірікашвілі, патріархом Ілією II та представниками грузинської опозиції.

Пенс також планує відвідати спільні військові навчання НАТО Noble Partner 2017, що розпочалися в неділю.

Прем'єр-міністр Гіоргі Квірікашвілі назвав візит "важливою віхою у двосторонніх відносинах, коли ми працюємо над посиленням безпеки, економічного та торговельного співробітництва між нашими двома країнами".

"Українська правда" у Threads

Теми: ГрузіяСША
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