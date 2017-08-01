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Порошенко про ЗВТ із Канадою: Вікно колосальних можливостей

Вівторок, 1 серпня 2017, 10:05

Президент Петро Порошенко вважає, що запровадження зони вільної торгівлі з Канадою відкриває величезні можливості для українського бізнесу.

Про це глава держави заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Цей документ відкриває вікно колосальних можливостей для українського бізнесу – у торгівлі, в державних закупівлях, в електронній комерції", - написав він.

Але, підкреслив президент, цей крок набагато важливіший, ніж просто торгівельна угода.

"Це красномовний і символічний жест підтримки, це чудовий прояв особливого партнерства, яке міцніє між нашими державами – далекими географічно, але такими близькими по духу, цінностях та прагненнях", - зазначив він.

Як повідомлялося, з 1 серпня між Україною та Канадою почала діяти зона вільної торгівлі. Без мита українські виробники зможуть експортувати в Канаду перероблену сільськогосподарську продукцію, товари харчової, легкої, хімічної, нафтової та машинобудівної промисловості.

У свою чергу, Україна зобов’язалась скасувати митні тарифи на 72% канадських товарів, зокрема, на рибу та морепродукти, зернові, арахіс, соки, мінеральну воду.

Українська правда

Теми: ПорошенкоКанадаторгівля
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