Депутату райради оголосили підозру через тракториста

Депутату Згурівської районної ради оголосили підозру про нанесення легких тілесних ушкоджень.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

"Прокурор Київської області Дмитро Чібісов повідомив про підозру депутату Згурівської районної ради VII скликання у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України", - йдеться у повідомленні.

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Слідство встановило, що підозрюваний, перебуваючи на території Згурівської селищної ради та обробляючи землю, побачив трактор, який проїжджав по полю. Зупинивши трактор, депутат почав наносити удари по чоловіку, який перебував у транспортному засобі.

"Згідно з висновком експерта, виявлені у потерпілого тілесні ушкодження відносяться до категорій легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я", - зазначила прес-служба.

Наразі триває досудове слідство.

Українська правда