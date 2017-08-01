Депутату райради оголосили підозру через тракториста
Депутату Згурівської районної ради оголосили підозру про нанесення легких тілесних ушкоджень.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
"Прокурор Київської області Дмитро Чібісов повідомив про підозру депутату Згурівської районної ради VII скликання у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України", - йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що підозрюваний, перебуваючи на території Згурівської селищної ради та обробляючи землю, побачив трактор, який проїжджав по полю. Зупинивши трактор, депутат почав наносити удари по чоловіку, який перебував у транспортному засобі.
"Згідно з висновком експерта, виявлені у потерпілого тілесні ушкодження відносяться до категорій легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я", - зазначила прес-служба.
Наразі триває досудове слідство.
Українська правда