Трамп дуже скоро затвердить нові санкції проти Росії - Пенс

Віце-президент США Майк Пенс переконаний, що президент Дональд Трамп скоро підпише закон про нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на його заяву в Грузії на прес-конференції з грузинським прем'єром, трансляція якої велася на каналі Білого дому.

За його словами, Трамп неодноразово закликав Росію зменшити свою дестабілізуючу активність.

"На знак відданості нашим зобов’язанням президент Трамп дуже скоро підпише закон про посилення санкцій проти Росії" - сказав Пенс.

За його словами, адміністрація США прагне до конструктивних відносин з Росією, але "президент і Конгрес єдині у тому, що хочуть донести до Росії".

"Кращі відносини, скасування санкцій потребують відмови Росії від дій, які спричинили санкції. Ми сподіваємось на кращі дні у відносинах з Росією" - заявив він.

Ранше інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" помилково повідомило, що Трамп вже підписав санкції.

Як повідомлялося, наприкінці липня Сенат США переважною більшістю проголосував за нові санкції проти Росії, Ірану, Північної Кореї.

Відповідний законопроект, що називається "Протидія противникам Америки через санкції", відводить важливе місце підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ.

Нові санкції передбачають штрафи для європейських компаній, які, зокрема, будуть співпрацювати з російським "Газпромом" при реалізації газопроводу "Північний потік-2".

У свою чергу, президент Росії Володимир Путін заявив, що якщо США приймуть законопроект про нові антиросійські санкції, це викличе особливий жаль. За його словами, відповідь Росії буде залежати від остаточного варіанта законопроекту, розглянутого Вашингтоном.

Проект закону також викликав невдоволення в країнах Євросоюзу і деяких європейських інститутах.

Читайте також: "Деталі нових санкцій проти Росії: що змінив Конгрес у законі про покарання ворогів США".