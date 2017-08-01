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У Грузії Пенсу поскаржилися на переслідування Саакашвілі

Вівторок, 1 серпня 2017, 12:10

Віце-президент США Майк Пенс у Грузії зустрівся з представниками опозиційних партій.

Голова політичної ради "Єдиного національного руху" Ніка Мелія сказав, що розмова йшла і про третього президента Грузії Михайла Саакашвілі, повідомляє "Грузія Online".

"У нас була розмова про окремо взятого Михайла Саакашвілі, людину, яка здійснила значні реформи в цій країні і перетворила Грузію на успішну державу. Говорили про те, що влада чинить гоніння опонентів і які інструменти вона використовує для цього", – заявив він.

За словами соратника Саакашвілі, він "багато говорив з приводу даного питання"

На запитання, якою була відповідь Пенса, Мелія заявив, що залишає за собою право більше про це не говорити, проте зазначив, що "звісно, людина обурена, коли чиняться гоніння президента країни і має місце, наприклад, помста".

Один із лідерів "Вільних демократів" Шалва Шавгулідзе після зустрічі зазначив, що говорив про надмірну концентрацію влади в руках чинної влади і проблеми неформального управління.

За його словами, Пенс назвав важливою цю інформацію.

А лідер "Європейської Грузії" Давид Бакрадзе за результатами зустрічі сказав, що нова адміністрація США продовжує підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії і її рух в НАТО.

Лідер "Руху за творення" Давид Усупашвілі зазначив, що економічна допомога США буде залежати від демократичних процесів у Грузії.

"Я запропонував пану віце-президенту домовитися за формулою: якщо Америка для них first (перша – ред.), Грузія повинна бути next (наступною – ред.), а з нашого боку буде Georgia first і America next. Так і домовилися", – заявив Усупашвілі.

Олена Рощенко, УП

Теми: ГрузіяСаакашвіліСША
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