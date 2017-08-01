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САП хоче внести в Раду нові подання на Дейдея та Лозового

Вівторок, 1 серпня 2017, 12:16

Спеціалізована антикорупційна прокуратура може підготувати нові подання на позбавлення недоторканності нардепів Андрія Лозового та Євгена Дейдея.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив член Ради громадського контролю при НАБУ Антон Марчук.

За його словами, прокурори намагаються проводити законні слідчі дії, щоби здобути нові докази злочинів народних обранців та повторно просити парламент у вересні дати дозвіл на притягнення їх до відповідальності. 

"Зараз дуже ускладнені слідчі дії тим, що Верховна Рада не надала згоди на притягнення їх до кримінальної відповідальності (нардепів Дейдея і Лозового – ред.)", - нагадав він.

Відповідно до КПК і закону "Про статус народного депутата" проти них не можуть проводитись деякі слідчі дії.

"Розслідування цих справ суттєво ускладнене. Але, наскільки я чув від представників САП, вони будуть намагатися у межах дозволеного проводити слідчі дії, для того щоб знайти нові факти, які можуть лягти в основу нових подань про притягнення до кримінальної відповідальності", – сказав Марчук.

Як відомо, 11 липня Верховна Рада не дозволила притягнути до кримінальної відповідальності нардепа "Радикальної партії Ляшка" Андрія Лозового та народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея. 

Теми: Верховна Рада
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