У Дніпропетровській області поліцейський насмерть збив пішохода
Вівторок, 1 серпня 2017, 13:01
У Новомосковську Дніпропетровської області працівник поліції, керуючи власним автомобілем, у суботу ввечері наїхав на пішохода, який від травм загинув.
Це сталося 29 липня близько 23:00, повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.
Винуватець ДТП зник із місця події, але зараз поліцейського уже затримано.
"Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", – інформує прокуратура.
Досудове розслідування за фактом скоєння працівником одного з підрозділів Нацполіції в області ДТП, внаслідок якої загинула людина, – за ч.2 ст.286 ККУ, – триває.
Інших подробиць прокуратура не наводить.