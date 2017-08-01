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В Одесі на 13 років ув'язнили диверсанта, що мріяв про "Новоросію"

Вівторок, 1 серпня 2017, 13:10

Суд в Одесі засудив до 13 років позбавлення волі члена диверсійної групи, прихильника ідей так званої "Новоросії".

Про це повідомив на брифінгу у вівторок речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, затриманий входив до складу терористичної групи, що планувала низку терактів на важливих інфраструктурних об'єктах Одеської та Миколаївської областей, але в липні 2015 року була нейтралізована Службою безпеки України.

"Тоді під час обшуків правоохоронці вилучили вибухові пристрої, понад 10 кг вибухової речовини, електродетонатори, фотографії місць, де планувалися вибухи, символіку так званої "новоросії" тощо", - розповів речник МО.

Як повідомлялося у травні, Дзержинський міський суд Донецької області засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна бойовика терористичної організації "ДНР".

Євген Кізілов, УП

Теми: ОдесасудОдеська областьтероризмв'язниця
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