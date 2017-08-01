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У Кремлі вже критикують можливі поставки американських ракет Україні

Вівторок, 1 серпня 2017, 13:36

У Кремлі заявили, що поставка Сполученими штатами Америки протитанкових ракет Україні  може спровокувати "черговий виток напруженості" на сході держави.

Про це сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".

"Геополітичні міркування тут навряд чи повинні бути приводом для коментарів. Наша позиція добре відома: ми вважаємо, що всі країни, особливо ті країни, які якось претендують на роль в урегулюванні, повинні все-таки уникати будь-яких дій, які можуть спровокувати черговий виток напруженості в і так непростому регіоні", - заявив Пєсков, відповідаючи на запитання, чи буде Кремль ініціювати переговори з Вашингтоном щодо поставок протитанкових ракет Україні і чи "допоможуть" ОРДО у відповідь на такі дії США.

Як повідомлялося, Пентагон і Держдепартамент США розробляють план з постачання Україні протитанкових ракет та інших видів зброї та чекають схвалення Білого дому.

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