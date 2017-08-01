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У штабі розкрили подробиці доби в АТО

Вівторок, 1 серпня 2017, 14:32

В Міністерстві оборони детально розповіли, як минула доба в зоні проведення антитерористичної операції.

Про це повідомив на брифінгу у вівторок речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає інформаційно-аналітичний центр РНБО.

Так, на луганському напрямку одразу після опівночі 31 липня бойовики здійснили по одній короткій збройній провокації у Новоолександрівці та Попасній. Після цього на фронті було спокійно до 13 години, коли окупанти відкрили вогонь з гранатометів по Новотошківському.

В подальшому ворог зосередив свою вогневу активність поблизу Кримського – з 17 години до кінця доби бойовики провели там 7 обстрілів. Окупанти застосовували стрілецьку зброю, гранатомети різних модифікацій, а також міномети. Українські військові відкривали вогонь у відповідь на найбільш зухвалі збройні провокації з боку ворога.

Всього на луганському напрямку впродовж 31 липня сталося 11 обстрілів з боку бойовиків, зокрема 4 – з мінометів.

За словами Лисенка, 80% збройних провокацій на донецькому напрямку припали на ділянку фронту Авдіївка – позиція "Шахта Бутовка", де російсько-окупаційні війська 4 рази відкривали вогонь з гранатометів. Ще один обстріл з гранатометів відбувся в Луганському.

Усього на донецькому напрямку за добу сталося 5 збройних провокацій з боку ворога.

Пізно ввечері бойовики провели по одному обстрілу з гранатометів у Павлополі і Широкиному, що на маріупольському напрямку. На інших ділянках цього фронту 31 липня було спокійно.

Як повідомлялося, минула доба у зоні АТО вчергове завершилась збільшенням активності російсько-терористичних угруповань. Усього бойовики здійснили 18 обстрілів по позиціях ЗСУ, 5 українських військових отримали поранення і травми.

Українська правда

Теми: АТОДонбас
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