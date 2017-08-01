Саакашвілі каже, що його позбавили громадянства через вінок

Міхеіл Саакашвілі стверджує, що нова справа в Грузії, через яку його позбавили українського громадянства, стосується покупки вінка на похорони Вацлава Гавела.

Про це він заявив у вівторок під час відео-конференції у Києві.

"Сказали, що є нові якісь справи. Так, є, що Вацлаву Гавелу ми надсилали вінок ціною 500 євро. Ось це нове звинувачення", - заявив Саакашвілі.

"Кажуть, що в мене тяжкі звинувачення? Що саме, що купили 5 піджаків. Це все висмоктано з пальця", - обурився він.

Також він заявив, що позбавлення його українського громадянства є ознакою того, що він сильний суперник в очах президента Петра Порошенка.

Як відомо, у квітні 2015 року Україна відмовилася видати Саакашвілі, пославшись на те, що його переслідування в Грузії носить не тільки правовий характер.

26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА позбавили громадянства України.

Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці. Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

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Роман Кравец, УП