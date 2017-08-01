Полторак: Оновлений держбюджет значно посилить бойову міць України

Підписані 1 серпня президентом Петром Порошенком зміни до державного бюджету України на 2017 рік значно посилять обороноздатність України.

Про це повідомив у Facebook міністр оборони Степан Полторак.

За його словами, внесені зміни дозволять почати вирішувати стратегічне завдання щодо забезпечення боєприпасів.

"Маємо бути незалежними від закупівлі боєприпасів і поставок з інших країн світу. Це рішення є дуже важливим. Закупівля танків "Оплот" і виробництво ракет дає можливість нам додавати сили нашому військово-промисловому комплексу", - зазначив голова МО.

Він зауважив, що закупівля цього оснащення дає можливість Україні значно посилити свою обороноздатність, так само як і модернізація засобів протиповітряної оборони, на яку буде спрямовано 200 мільйонів гривень.

"Важливою є і програма забезпечення житлом військовослужбовців за контрактом. В першу чергу будуватиметься житло для бригад, полків і батальйонів, які беруть участь в АТО", - підкреслив міністр.

Як повідомлялося, у вівторок, 1 серпня, Порошенко підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік". За словами глави держави, цей закон – наслідок перевиконання бюджету, що стало можливим завдяки детінізації і боротьбі з корупцією.

Відповідний законопроект Верховна Рада підтримала 13 липня. В оновленому бюджеті закладено понад 4 млрд грн на підвищення обороноздатності та державної безпеки в Україні .

Українська правда