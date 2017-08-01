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День в АТО: 10 обстрілів, один поранений

Вівторок, 1 серпня 2017, 19:57

Проросійські бойовики протягом дня 10 разів відкривали вогонь по українських позиціях. 

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Так, близько опівночі, з мінометів калібру 82 міліметри злочинці вдарили по опорному пункту українських військових у Кримському, що на Луганському напрямку", - сказано у повідомленні. 

"А близько 1 ночі, на Донецькому напрямку, бойовики обстріляли з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї наші укріплення у селищі Луганське. Внаслідок цього обстрілу один військовослужбовець сил АТО отримав поранення", - додали у прес-центрі АТО.

Водночас на Маріупольському напрямку провокації бойовиків зафіксовані поблизу Новотроїцького та Водяного. 

Українська правда

Теми: АТО
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