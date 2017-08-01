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Держсекретар США сподівається на прогрес у питанні Донбасу

Вівторок, 1 серпня 2017, 22:55

Держсекретар США Рекс Тіллерсон висловив сподівання, що країни Нормандського формату у взаємодії із США можуть досягти прогресу в урегулюванні ситуації на сході України, передусім, у досягненні припинення вогню.

Про це він заявив під час брифінгу в вівторок у Вашингтоні.

"Я сподіваюсь, ми можемо досягнути певного прогресу в тому, щоб почати змінювати ситуацію в Україні, зрушити процес в напрямку досягнення реального режиму припинення вогню", - підкреслив глава американського зовнішньополітичного відомства.

Він нагадав, що адміністрація США призначила спеціальним представником з українського врегулювання колишнього посла США при НАТО Курта Волкера.

"Курт – дуже досвідчений посол, дипломат, обізнаний у ситуації в цьому регіоні, він знає дуже добре Росію", - підкреслив Тіллерсон.

Він зауважив, що Держдепартамент очікує на активну взаємодію як з владою України і Росії, так і з іншими членами Нормандського формату.

Тіллерсон також чітко окреслив позицію по відношенню до Росії в цьому питанні.

"Ми були дуже послідовними щодо наших меседжів Росії, що Мінські домовленості повинні бути виконані, в іншому разі нічого не можна буде зробити в ситуації із санкціями", - наголосив державний секретар США.

Укрінформ

Теми: СШАДонбас
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