Туреччина не схвалює санкції проти РФ за анексію Криму – МЗС

Туреччина заявила, що не схвалює санкції, введені ЄС проти Росії за анексію українського Криму.

Про це в інтерв'ю виданню Türkiye 11 серпня заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Європейська правда зі Hurriyet Daily News.

"Туреччина раніше багато страждала через санкції. Санкції проти наших сусідів та партнерів завдали серйозної шкоди нашій економіці. Тому, коли ми чуємо про санкції, ми не метушимося необдумано щодо них. Ми обдумуємо, чи можемо ми знайти інші способи вирішення проблем", - заявив Чавушоглу в інтерв'ю.

"Саме тому ми не приєдналися до санкцій проти Росії, і ми віддаємо перевагу політичному залученню та діалогу", - додав він.

"Як ви можете побачити сьогодні, Росія та США намагаються вводити санкції один проти одного. ЄС роздумує про заходи проти США на підставі того, що санкції також на них вплинуть. А ми ж спробуємо вирішити проблеми через діалог, щоб ніщо не зашкодило нашій економіці", - підкреслив Чавушоглу.

Як відомо, з 2014 року РФ перебуває під санкціями ЄС через анексію Криму та агресію на сході України.

Нагадаємо, у лютому цього року міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наполягав, що попри потепління у відносинах з Росією у них лишаються розходження з принципових питань.

"Росія – наш торговельний партнер, ми маємо багато спільних проектів, але це не означає, що ми в усьому згодні з Росією (...) Ще до інциденту (збиття російського літака в 2015 році –ЄП) у нас були проблеми (у відносинах з РФ), пов’язані з Кримом. Ми не прийняли анексію Криму. У нас – різні позиції щодо режиму Асада, і ці розбіжності зберігаються", - заявляв Чавушоглу.

Окрім того, віце-прем'єр Туреччини Нуман Куртулмуш заявляв наприкінці 2016 року, що як би не нормалізувалися відносини між Туреччиною і Росією, Анкара засуджує анексію Криму.