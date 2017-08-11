Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина не схвалює санкції проти РФ за анексію Криму – МЗС

П'ятниця, 11 серпня 2017, 11:59

Туреччина заявила, що не схвалює санкції, введені ЄС проти Росії за анексію українського Криму.

Про це в інтерв'ю виданню Türkiye 11 серпня заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Європейська правда зі Hurriyet Daily News.

"Туреччина раніше багато страждала через санкції. Санкції проти наших сусідів та партнерів завдали серйозної шкоди нашій економіці. Тому, коли ми чуємо про санкції, ми не метушимося необдумано щодо них. Ми обдумуємо, чи можемо ми знайти інші способи вирішення проблем", - заявив Чавушоглу в інтерв'ю.

"Саме тому ми не приєдналися до санкцій проти Росії, і ми віддаємо перевагу політичному залученню та діалогу", - додав він.

"Як ви можете побачити сьогодні, Росія та США намагаються вводити санкції один проти одного. ЄС роздумує про заходи проти США на підставі того, що санкції також на них вплинуть. А ми ж спробуємо вирішити проблеми через діалог, щоб ніщо не зашкодило нашій економіці", - підкреслив Чавушоглу.

Як відомо, з 2014 року РФ перебуває під санкціями ЄС через анексію Криму та агресію на сході України.

Нагадаємо, у лютому цього року міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наполягав, що попри потепління у відносинах з Росією у них лишаються розходження з принципових питань.

"Росія – наш торговельний партнер, ми маємо багато спільних проектів, але це не означає, що ми в усьому згодні з Росією (...) Ще до інциденту (збиття російського літака в 2015 році –ЄП) у нас були проблеми (у відносинах з РФ), пов’язані з Кримом. Ми не прийняли анексію Криму. У нас – різні позиції щодо режиму Асада,  і ці розбіжності зберігаються", - заявляв Чавушоглу.

Окрім того, віце-прем'єр Туреччини Нуман Куртулмуш заявляв наприкінці 2016 року, що як би не нормалізувалися відносини між Туреччиною і Росією, Анкара засуджує анексію Криму.

Теми: Туреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Туреччина
Британія сподівається, що Ердоган допоможе повернути Росію до "зернової угоди"
Туреччина і Саудівська Аравія підключились до повернення українських дітей з РФ - FT
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ
Останні новини
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
Усі новини...
Реклама: