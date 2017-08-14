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В Італії туристичний автобус в'їхав у міст, 18 постраждалих

Понеділок, 14 серпня 2017, 02:42

У Римі двоповерховий туристичний автобус в'їхав у міст.

Про це повідомляє агентство Rai.

Відзначається, що водій хотів проїхати під мостом, висота якого 2 метри 40 см. Однак він не врахував, що висота автобуса на 50 см більша за міст.

В результаті події постраждали 18 осіб. Троє з них отримали серйозні травми, в тому числі 10-річна дитина.

У салоні знаходилися туристи з Франції і Британії.

Водій не постраждав, у нього взяли тести на наркотики і алкоголь.

 

Теми: ІталіяДТП
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