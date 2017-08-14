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Потужності виготовлення закордонних паспортів подвоять

Понеділок, 14 серпня 2017, 17:47

"Поліграфкомбінат "Україна", який виготовляє біометричні закордонні паспорти, через 3-4 місяці отримає додаткове обладнання, що дозволить виготовляти більше ніж удвічі документів.

Про це повідомили "Українській правді" у підприємстві у відповіді на інформаційний запит.

"В найближчі 3-4 місяці Поліграфкомбінат "Україна" очікує поставку додаткової системи персоналізації паспортів BookMaster One Systems виробництва компанії IAI industrial systems B.V. (Нідерланди), що збільшить загальну виробничу продуктивність Державного центру персоналізації документів Поліграфкомбінату "Україна" більше ніж в два рази", - зазначено у повідомленні.

У відповіді також зазначили, що для виготовлення біометричних закордонних паспортів підприємство працює у три зміни без вихідних.

Також у підприємстві вказали, що з початку запровадження безвізового режиму (11 липня) до 10 серпня вони виготовили 592 596 закордонних паспортів. При цьому у червні виготовили 284 095 паспортів, а у липні - 295 890.

Окрім того на запитання, чи можна пришвидшити виготовлення паспорта, якщо у людини є броні на квитки та житло, але вона не встигає з поїздкою через затримку виготовлення, у "Поліграфкомбінаті" відповіли:

"Поліграфкомбінат "Україна" здійснює виготовлення та персоналізацію бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон в порядку черговості надходження від Державної міграційної служби України даних осіб, на ім’я яких оформлюється паспорт, та в залежності від терміновості оформлення паспорту".

Проте у підприємстві не уточнили, як визначити "терміновість" оформлення паспорта.

 
 

Раніше Державна міграційна служба пояснила, чому українцям не встигають виготовляти біометричні закордонні паспорти, та розповіла, що можна зробити, коли "згорають" квитки через затримку у виготовленні документів.

Олег Твердь, для УП

"Українська правда" в Threads

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