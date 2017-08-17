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ЗМІ повідомляють про 13 загиблих в Барселоні

Четвер, 17 серпня 2017, 19:58

Щойнаменше 13 людей загинули в четвер після того, як фургон врізався в натовп людей в центрі Барселони.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на іспанську радіостанцію Cadena SER і її джерела в поліції.

У той же час видання El Pais з посиланням на поліцію повідомляє про мінімум 20 поранених.

Як повідомлялося, близько 17.00 мікроавтобус наїхав на пішоходів на бульварі Ла Рамбла. За інформацією ЗМІ, мікроавтобус проїхав більше 500 метрів, таранячи пішоходів перш ніж зупинився. Нападник після наїзду вискочив з мікроавтобуса і втік.

Поліція Барселони назвала наїзд на людей терактом.

Пізніше стало відомо, що двоє озброєних людей захопили заручників у ресторані на бульварі Ла Рамбла.

Українська правда, Європейська правда

Теми: Іспанія
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