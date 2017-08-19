Бойовики підпалюють поля на лінії розмежування – Міноборони
Бойовики навмисно підпалюють поля та лісосмуги на лінії розмежування з метою витіснення підрозділів сил АТО з займаних позицій.
Про це заявив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в суботу.
"Ворог продовжує широко застосовувати запалювальні боєприпаси і дотримується тактики випаленої землі. Бойовики навмисно, застосовуючи ці боєприпаси, підпалюють поля та лісосмуги на лінії розмежування сторін з метою витіснення підрозділів сил АТО з займаних позицій", - сказав він.
За словами Мотузяника, лише впродовж останніх декількох днів були відмічені подібні випадки поблизу Зайцевого, Катеринівки, Мар'їнки, Новотошківського і Верхньоторецького.
Він зазначив, що українські війська докладали максимум зусиль до гасіння цих пожеж, часто з ризиком для життя.
Мотузяник додав, що від таких злочинних дій противника страждають і мирні мешканці, які проживають на лінії розмежування.
Так, у четвер внаслідок влучання запалювальних боєприпасів в один з житлових кварталів Зайцевого виникла пожежа в кількох будинках.
А у п'ятницю автомобіль української сторони СЦКК в Зайцевому був обстріляний вогнем ворожого снайпера.
Мотузяник також підтвердив, що за минулу добу внаслідок бойових дій в лавах українських військ загиблих не було, однак троє бійців ЗСУ отримали поранення.
Українська правда