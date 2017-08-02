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Сенат США затвердив нового директора ФБР

Середа, 2 серпня 2017, 02:25

Сенат у вівторок затвердив колишнього заступника голови міністерства юстиції США Крістофера Рея новим директором ФБР.

Про це повідомляє Reuters.

За його кандидатуру, запропоновану раніше президентом США Дональдом Трампом, проголосували 92 сенатори, проти - 5.

Президент США Дональд Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

За словами Трампа, Комі втратив довіру майже всіх у Вашингтоні, як республіканців, так і демократів.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі може призвести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Теми: США
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