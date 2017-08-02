Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Слов'янську затримали двох бойовиків "ДНР"

Середа, 2 серпня 2017, 02:47

За день в Слов'янську поліція затримала двох бойовиків "ДНР".

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Двоє жителів Слов’янська 1995 та 1973 років народження навесні 2014 році добровільно вступили до лав бойовиків. Вони "служили" в різних "підрозділах", але завдання в них були однакові: затримувати та обшукувати громадян на блокпостах окупантів і охороняти захоплені адміністративні будівлі", - йдеться в повідомленні.

Після звільнення Слов'янська зловмисники втекли в Росію, однак через деякий час повернулися і були затримані поліцією.

Стосовно затриманих правоохоронці проводять перевірки ч. 2 ст. 260 (створення незаконних збройних формувань і участь в них) КК України. Максимальне покарання за цей злочин - до 8 років позбавлення волі.

Теми: ДНРполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
ДНР
Після зустрічі Лукашенка з Пушиліним МЗС викликає посла України в Білорусі
Лукашенко зустрівся з донецьким колаборантом Пушиліним
СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна
Останні новини
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
Усі новини...
Реклама: