Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тіллерсон: США готові до переговорів з КНДР

Середа, 2 серпня 2017, 04:31

Американська сторона готова сісти за стіл переговорів з представниками уряду Північної Кореї за умови, якщо Пхеньян відмовиться від своїх ракетно-ядерних програм.

Про це заявив у вівторок під час брифінгу у Вашингтоні держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає "Укрінформ".

"Ми намагаємося довести до північнокорейців, ми не ваш ворог, ми не є загрозою для вас, зате ви є неприйнятною загрозою для нас, і ми повинні діяти у відповідь", - підкреслив він.

Тіллерсон також висловив надію, що колись в Пхеньяні нарешті почнуть це розуміти.

"І тоді ми хотіли б сісти і поспілкуватися з ними про майбутнє, яке забезпечить їм безпеку, до якої вони прагнуть, а також економічне процвітання в майбутньому для Північної Кореї", - зазначив він.

Коментуючи висловлювання президента Трампа щодо китайської сторони, яка "не впливає" на Північну Корею, держсекретар США зазначив, що мав з цього приводу розмову з главою Білого дому.

"Ми звичайно не звинувачуємо китайську сторону в ситуації з Північною Кореєю, тільки КНДР винна в цій ситуації", - зазначив глава американського держдепартаменту.

Як повідомлялось, 29 липня Північна Корея повідомила про друге успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Відзначається, що вона може досягти материкової частини США.

Раніше помічник державного секретаря США у Східній Азії Сьюзан Торнтон заявила, що найближчим часом можуть бути запроваджені нові санкції, які включають заходи проти китайських фінансових установ, які співпрацюють з КНДР.

Теми: КНДРСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
КНДР
КНДР заявляє, що вдруге запускала свою найновішу балістичну ракету
КНДР запустила чергову балістичну ракету в Японське море
США приділяють "пильну увагу" військовій співпраці КНДР і Росії – Держдеп
Останні новини
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
Усі новини...
Реклама: