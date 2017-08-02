Тіллерсон: США готові до переговорів з КНДР

Американська сторона готова сісти за стіл переговорів з представниками уряду Північної Кореї за умови, якщо Пхеньян відмовиться від своїх ракетно-ядерних програм.

Про це заявив у вівторок під час брифінгу у Вашингтоні держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає "Укрінформ".

"Ми намагаємося довести до північнокорейців, ми не ваш ворог, ми не є загрозою для вас, зате ви є неприйнятною загрозою для нас, і ми повинні діяти у відповідь", - підкреслив він.

Тіллерсон також висловив надію, що колись в Пхеньяні нарешті почнуть це розуміти.

"І тоді ми хотіли б сісти і поспілкуватися з ними про майбутнє, яке забезпечить їм безпеку, до якої вони прагнуть, а також економічне процвітання в майбутньому для Північної Кореї", - зазначив він.

Коментуючи висловлювання президента Трампа щодо китайської сторони, яка "не впливає" на Північну Корею, держсекретар США зазначив, що мав з цього приводу розмову з главою Білого дому.

"Ми звичайно не звинувачуємо китайську сторону в ситуації з Північною Кореєю, тільки КНДР винна в цій ситуації", - зазначив глава американського держдепартаменту.

Як повідомлялось, 29 липня Північна Корея повідомила про друге успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Відзначається, що вона може досягти материкової частини США.

Раніше помічник державного секретаря США у Східній Азії Сьюзан Торнтон заявила, що найближчим часом можуть бути запроваджені нові санкції, які включають заходи проти китайських фінансових установ, які співпрацюють з КНДР.